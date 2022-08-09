Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı - Son Dakika
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Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı

09.08.2022 12:01

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, savcılık kararıyla kiracısı çıkarılan apartman dairesinden, 1 kamyonet dolusu çöp çıktı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, savcılık kararıyla kiracısı çıkarılan apartman dairesinden, 1 kamyonet dolusu çöp çıktı.

Polatlı ilçe merkezinde yaşayan bir kadın, 2 yıl önce 6 katlı Eti Apartmanı'nda Ö.E.'ye ait daireyi kiraladı. Kadın taşındıktan bir süre sonra apartmandakiler kötü kokudan rahatsız oldu. Ö.E. de kiracısının çıkmasını istedi. 1 sene süren hukuki sürecin ardından savcılık evin tahliyesine karar verdi. Bu sırada kiracı son ödemesini yapmadan evi terk etti. Ö.E., evin tüm alanlarını kaplayan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ö.E., belediyeyi arayarak haber verdi. Adrese giden belediyenin temizlik görevlileri, çöp evde temizlik ve ilaçlama yaptı. Ekipler, evden 1 kamyonet çöp çıkardı. Ö.E.'nin avukatı Olcay İnce, müvekkilinin kiracısının şizofren olduğunu iddia etti.


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Kaynak: DHA

Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı - Son Dakika
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