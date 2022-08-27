Ankara'da kamyon cayır cayır yandı - Son Dakika
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Ankara'da kamyon cayır cayır yandı

27.08.2022 20:25
Ankara'da kamyon cayır cayır yandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halinde olan kamyonun cayır cayır yandığı an kameralara yansıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halinde olan kamyonun cayır cayır yandığı an kameralara yansıdı.

Polatlı-Malıköy istikametinde seyir halinde olan kamyon cayır cayır yandı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kamyon cayır cayır yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kamyon cayır cayır yandı - Son Dakika
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