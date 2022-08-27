Polatlı-Malıköy istikametinde seyir halinde olan kamyon cayır cayır yandı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da kamyon cayır cayır yandı - Son Dakika

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