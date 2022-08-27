Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halinde olan kamyonun cayır cayır yandığı an kameralara yansıdı.
Polatlı-Malıköy istikametinde seyir halinde olan kamyon cayır cayır yandı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da kamyon cayır cayır yandı - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.