Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan hayvan ölümleri
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan hayvan ölümleri

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi ve özel veteriner hekimler tarafından Ankara'nın Polatlı ilçesinde ölen hayvanlar üzerinde yapılan otopsi incelemesinde üre gübresine bağlı zehirlenme bulgularının gözlemlendiğini bildirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan hayvan ölümleri, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi ve özel veteriner hekimler tarafından Ankara'nın Polatlı ilçesinde ölen hayvanlar üzerinde yapılan otopsi incelemesinde üre gübresine bağlı zehirlenme bulgularının gözlemlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın Polatlı İlçesi Yassıhöyük Mahallesi'ndeki hayvan ölümleriyle ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dün inceleme başlatıldığı belirtildi.
İlk incelemeler neticesinde cuma günü koyunların sahibi tarafından Sakarya Nehri'nden pancar tarlasına çekilen sulama sisteminin içine üre gübresi katılarak gübreleme yapıldığının anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tarla içindeki yalağa da aynı sulama sisteminden su çekilerek, hayvanlar sulanmıştır ve 9 hayvanın ölümü gerçekleşmiştir. Polatlı İlçe Müdürlüğümüz ekipleri tarafından, dün öğle saatlerinde hayvanlardan numune alınmıştır. Bu numuneler Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde incelenmektedir. Ayrıca resmi ve özel veteriner hekimler tarafından ölen hayvanlar üzerinde yapılan otopsi incelemesinde üre gübresine bağlı zehirlenme bulguları gözlemlenmiştir."
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin de Sakarya Nehri'nden incelemek üzere su numuneleri aldığının ifade edildiği açıklamada, bölgeye yönelik denetim ve kontrol işlemleri sürerken, numuneler ve analizlerden gelecek sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:00 Kaynak: AA
Polatlı, Ankara, Ekonomi
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