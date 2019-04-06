Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Polatlı İlçesinde Yolcu Minibüsü Devrildi: 4 Yaralı

Ankara'nın Polatlı İlçesinde Yolcu Minibüsü Devrildi: 4 Yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralıANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü devrildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sularında Ankara'nın Polatlı ilçesi Üçpınar mevkisinde meydana geldi. Osman Uzun yönetimindeki 06 ZT 961 plakalı minibüs, Polatlı'dan Eskişehir istikametinde seyir halinde ilerlerken bölünmüş yolun 19-20'nci kilometreleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Orta refüjde bulunan su kanalına devrilen minibüsteki 4 yolcu yaralanırken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, Ayşegül G., Hasan Basri İ., Muammer Sefacan E., Ezgi Seren C., sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazanın meydana geldiği yolun iki şeridini güvenlik amaçlı trafiğe kapatarak, araçların geçişini kontrollü bir şekilde sağladı. Kazada devrilen minibüs ise çekici marifetiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: İHA

Ankara, Polatlı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı Fenerbahçeli Minibüs Şoföründen Fener Ol Kampanyasına Destek Fenerbahçe, Ankara'ya Otobüsle Gidecek!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 07:00:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Polatlı İlçesinde Yolcu Minibüsü Devrildi: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]