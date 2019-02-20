Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Polatlı İlçesindeki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladığı, Yaralıların Olduğu Öğrenildi

Ankara'nın Polatlı İlçesindeki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladığı, Yaralıların Olduğu Öğrenildi

1 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı, yaralıların olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Polatlı İlçesindeki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladığı, Yaralıların Olduğu Öğrenildi, System.String[]
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı, yaralıların olduğu öğrenildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Sakarya, Polatlı, Ankara, Güncel
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