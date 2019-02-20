Ankara'nın Polatlı İlçesindeki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladığı, Yaralıların Olduğu Öğrenildi
1 saat önce
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı, yaralıların olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:24 Kaynak: AA
Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
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