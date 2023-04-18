Polatlı'da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Polatlı'da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu

18.04.2023 10:20

Polatlı'da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulunduANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette tonlarca buğday bulundu.

Polatlı'da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette tonlarca buğday bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri boş bir araziye dökülmüş buğday yığınıyla karşılaştı. Arazide bulunan buğdaya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Buğdayı kimlerin bıraktığı ve nereden geldiği ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polatlı'da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polatlı'da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu - Son Dakika
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