Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dron ile dezenfeksiyon çalışması başlatıldı - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, dron ile dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Drona takılan aparatların içindeki özel solüsyon püskürtülerek özellikle ulaşılması güç alanlar dezenfekte edildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin steril hale getirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların gün içinde kullandığı taksi, otobüs durakları, çocuk oyun parkları, ibadethaneler, muhtarlıklar ve sosyal yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yürüttüklerini dile getiren Çetin, "Koronavirüse karşı Türkiye'de daha önce denenmemiş olan bir yöntemi hayata geçirerek ilçemizi insansız hava aracıyla artık havadan da dezenfekte ediyoruz. Önemli olan hemşehrilerimizin sağlığı. Belediye olarak ilçemizin temizliği ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.