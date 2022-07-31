Ankara'da otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada; 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada; 3 yaralı

31.07.2022 23:13
Ankara'da otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada; 3 yaralı

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Erbakan Bulvarı Protokol Yolu Tüneli'nde meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 06 BG 9717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle belediye otobüsünün altına giren otomobile, arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 JNV 07 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Ankara'da otomobil belediye otobüsünün altına girdi: 3 yaralı Ankara'da otomobil belediye otobüsünün altına girdi: 3 yaralı Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada; 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 23:13:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da otomobil, belediye otobüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı kazada; 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement