Ankara'da otomobil belediye otobüsünün altına girdi: 3 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde otomobilin belediye otobüsünün altına girdiği zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Erbakan Bulvarı Protokol Yolu Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü İ.K. kontrolündeki 06 BG 9717 plakalı otomobil, belediye otobüsüne çarptı. Daha sonra arkadan gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen şoförün kontrolündeki 06 JNV 07 plakalı kamyon belediye otobüsünün altına giren araca çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik kontrollü sağlanırken hasar gören araçlar çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA