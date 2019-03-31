Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Memiş Çelik kazandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Memiş Çelik kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Memiş Çelik 10 bin 242, İYİ Parti adayı Ercan Ertürk Alıcıoğlu 7 bin 10, Saadet Partisi adayı Mutlu Öcal 198 oy aldı.

Çelik evli ve 6 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA

AK Parti, Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel
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