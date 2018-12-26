Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsünün Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu...

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsünün Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu...

46 dakika önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsünün Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu..., System.String[]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:14 Kaynak: AA

Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel
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