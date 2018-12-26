Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsünün Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu...
46 dakika önce
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:14 Kaynak: AA
Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Saldırganlar, Aralarında Husumet Bulunan Yaşlı Adamı Döverek Öldürdü