Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi. Çok Sayıda Yaralı Var.

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi. Çok Sayıda Yaralı Var.

30 dakika önce

IHAAW062403-ASA/26-12-2018- Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi. Çok Sayıda Yaralı Var., System.String[]
IHAAW062403-ASA/26-12-2018

- Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var. 26.12.2018 06: 24: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:30 Kaynak: İHA

Şereflikoçhisar, Ankara, 3. Sayfa
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