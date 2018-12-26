Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi. Çok Sayıda Yaralı Var.
30 dakika önce
IHAAW062403-ASA/26-12-2018- Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde yolcu otobüsü devrildi.
IHAAW062403-ASA/26-12-2018
- Ankara
'nın Şereflikoçhisar
İlçesinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var. 26.12.2018 06: 24: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:30 Kaynak: İHA
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