Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un kulüp başkanı Yusuf Kıraç, "Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz. Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz." dedi.

Başkan Kıraç ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada iki misyonlarının bulunduğunu belirten başkan Kıraç, "Bir tanesi 170 yıllık marka değerinin temsili. Dolayısıyla başta yöneticiler, sporcularımız ve maça gelen taraftarlarımız olmak üzere bu marka değerine halel getirmeyecek davranış içerisinde olacağız. Çünkü bu ciddi bir birikim. İkincisi Ankara kulübüyüz. Bu da üzerimizde ciddi bir yük. Bu iki bilinçle önümüzdeki sezona başlayacağız." diye konuştu.

Kıraç, geçen sezon play-off etabında mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Play-off etabında Fenerbahçe Beko ile başa baş mücadele ettik. Geçen sezon başarılı bir takımımız vardı. Takımımız ULEB Avrupa Kupası'nda son dakikaya kadar mücadele etti. Bunları Süper Lig'e döndüğümüz ilk sene başardık. Bu, basketbola ne kadar önem verdiğimizin göstergesi." ifadelerini kullandı.

"Yapılanmanın temeli gençlik ve mücadele"

"Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Yapılanmanın temeli gençlik ve mücadele." diyen Yusuf Kıraç, "Bu konuda hem hocamız hem de genel menajerimizin isteklerine paralel olarak bir takım oluşturmaya çalıştık. Genç, kariyerleri olan, başarıya aç oyuncularla takımı takviye ederek, önümüzdeki sezona daha atletik girmeyi, göze hoş gelen basketbol anlayışını dinamizmle buluşturmayı hedefliyoruz. Bunu hazırlık maçlarında gösterdik. Son 1-2 maçı geriden gelerek aldık. Bizim istediğimiz de bu; takımımızın mücadele etmesi, göze hoş gelen bir basketbol ortaya koyması." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro yapılanması hakkında bilgi veren Kıraç, şöyle devam etti:

"Geçen sezondan Metin Türen, TJ Campbell ve Polat Kaya ile yola devam ediyoruz. Mamak Belediyespor'da kiralık oynayan genç oyuncular Efe Beşok ve Ercan Bayrak tekrar takıma döndüler. Yabancı transferlerde de politikamız yine aynı oldu. Genç, mücadeleci, dinamik, çıkış yapabilecek oyuncuları kadromuza kattık. Ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Moustapha Fall ve Kylie Wiltjer'i, NBA geçmişi olan RJ Hunter ve Nick Johnson'u aramıza kattık. Rotasyonumuzu güçlendirmek için de boş durmadık. Çıkış yapabilecek, Ankara'dan milli takıma gidebilecek oyuncular kimler olabilir diye konuştuk ve bu fırsatları değerlendirmeye çalıştık. Transferi tamamladık."

Kıraç, "Bu oyuncu kadrosuyla ilk hedefimiz play-off'a kalmak. Fiziksel ve mental olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyoruz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de grubu iyi yerde tamamlayarak tur atlamak ve gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz. Çok güçlü rakiplerimiz var. Bunları Ankara seyircisinin önüne çıkarmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi." şeklinde görüş belirtti.

Ankara seyircisinden destek isteyen Kıraç, şunları kaydetti:

"Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz. Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sene Ankara'dan iki takım var. İnşallah Ankara'daki takım sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artar. Ankara seyircisinin desteklerini bekliyoruz. Başkentin takımı olarak Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estirebilecek potansiyele sahibiz. Genç ve dinamik bir takım, umut vadediyor. Taraftarlarımız müsterih olsun. Ayakları yere basan bir anlayışla iddialı konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

Türk Telekom'un kadrosu

Türk Telekom'un 2019-2020 sezonu kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Nicholas Johnson, Ronald Jordan Hunter, Muhammed Baygül, Polat Kaya, Metin Türen, Şafak Edge, Moustapha Fall, Ercan Bayrak, Akif Egemen Güven, Enes Berkay Taşkıran, Kylie Wiltjer, Efe Beşok, TJ Campbell, Burak Gözeneli.