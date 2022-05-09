Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika
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Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

09.05.2022 22:37
Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Başkentin simgelerinden Atakule, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Başkentin simgelerinden Atakule, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, AB İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Avrupa Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu çerçevede AB bayrağının renkleriyle ışıklandırılan Ankara'nın simge yapılarından Atakule'de, Türkçe ve İngilizce "9 Mayıs Avrupa Günü kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.

Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Avrupa Birliği, Avrupa Günü, Atakule, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'nın simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika


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