Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu
Son Dakika Genel Haber

Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusuANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çoşku içerisinde kutlandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çoşku içerisinde kutlandı.
Akşam saatlerinde Sincan Lale Meydanında toplanan kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşku içerisinde kutladı. Etkinlik, şehitlerin anılması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu
Ankara, Sincan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:33:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]