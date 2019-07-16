Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusuANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çoşku içerisinde kutlandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde 15 Temmuz coşkusu
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çoşku içerisinde kutlandı.
Akşam saatlerinde Sincan Lale Meydanında toplanan kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşku içerisinde kutladı. Etkinlik, şehitlerin anılması ve Kuran-ı Kerim
tilavetiyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci
ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
da katıldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu