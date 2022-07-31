Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası - Son Dakika
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Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası

31.07.2022 14:51
Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası

Ankara'nın Sincan ilçesinde alışveriş tutarı eksik olan müşteriyi servisten indirdiği iddia edilen markete, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde alışveriş tutarı eksik olan müşteriyi servisten indirdiği iddia edilen markete, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda faaliyet gösteren marketten alışveriş yapan Faris M, alışveriş tutarı eksik olduğu için servisten indirildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu markete Kabahatler Kanunu gereğince para cezası uyguladı.

Zabıta ekipleri ayrıca marketin 3 şubesiyle ilgili hazırladığı tutanağı belediye encümenine gönderdi.

YORUMLAR
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Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanacak Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanacak Parası eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti Parası eksik diye market servisinden indirilen vatandaş isyan etti
Kaynak: AA

alışveriş, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası - Son Dakika
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