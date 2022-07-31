İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda faaliyet gösteren marketten alışveriş yapan Faris M, alışveriş tutarı eksik olduğu için servisten indirildi.

Kaynak: AA

alışveriş, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası - Son Dakika

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