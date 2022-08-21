Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı

21.08.2022 10:17
Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının kaldırıma düşürdüğü cüzdanını bulan şahıs, cüzdanı kontrol ettikten sonra çantasına koyarak kayıplara karıştı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının kaldırıma düşürdüğü cüzdanını bulan şahıs, cüzdanı kontrol ettikten sonra çantasına koyarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Eda Çiftçi isimli bir vatandaş cadde üzerinde bulunan bir mağazaya girerek alışveriş yaptı. Mağazadan çıktıktan sonra cüzdanını çantasına koyan Çiftçi çantasını kapatmak isterken cüzdanını kaldırıma düşürdü. Cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyen Çiftçi, 10 dakika sonra başka bir mağaza alışveriş yapmak istediği esnada cüzdanının yanında olmadığının fark etti. Daha sonra mağazasının yanında bulunan bir dükkanın kamera kayıtlarını inceleyen Çiftçi, bir adamın cüzdanı alarak uzaklaştığını gördü. Yaşlı adama çağrıda bulunan Eda Çiftçi, ne kadar paraya ihtiyacı varsa vereceğini ancak cüzdanın içerisinde annesinden kalan bir yüzük olduğunu ve onu geri getirmesini istedi.

"İhtiyacı varsa ben ona fazlasını vereyim yeter ki bana yüzüğümü geri getirsin"

Cüzdanda manevi değeri yüksek olan bir yüzük olduğunu belirten Eda Çiftçi, "Bugün Sincan'da 11.40'da alışveriş yaptım. Yaptığım alışveriş malzemelerini çantama atarken cüzdanımı da çantama koyuyorum. Ama daha sonra çantamı kapatırken cüzdanımı kaldırıma düşürüyorum. Ben fark etmedim ilerledim 10 dakika sonra alışveriş yaparken cüzdanım olmadığını fark ettim. Geri döndüm o noktaya baktım kimse yok. Yan mağazanın kamera kayıtlarına bakıyorum başka birinin aldığını gördüm. Cüzdanı alıyor mağazaya doğru girer gibi yapıyor, cüzdanın içine bakıyor sonra kapatıp çantasına koyarak devam ediyor yoluna. Ben olsaydım içerisinde ne kadar para olduğuna bakmaksızın mağazaya teslim ederdim. Cüzdanımda kimliklerim, kartlarım hariç 590 TL nakit param vardı. Benim için çok değerli olan annemin vermiş olduğu altın bir yüzük vardı. Para önemli değil ama annemin verdiği yüzüğü kaybettiğim için çok üzgünüm. Lütfen bulan kişi insanlık namına geri getirsin. Ben onun kızı yaşındayım. Akşama kadar onu aradım. İhtiyacı varsa ben ona fazlasını vereyim yeter ki bana yüzüğümü geri getirsin. 5 saat bekledim geri getirir diye ama getirmedi. Ben de Sincan Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundum" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

alışveriş, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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