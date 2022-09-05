Tartıştığı komşusunu balkondan atan şahsı linçten polis kurtardı

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Akşam saatlerinde Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.