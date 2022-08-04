Kaza, Sincan ilçesi Kesiktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 06 AFB 242 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B. idaresindeki 66 ABU 180 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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