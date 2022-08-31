Polisin yaptığı araştırmada Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Çevik'i telefonla arayıp, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı ve mezarlık yakınındaki alanda çıkan tartışmada darbedip, bıçakladıktan sonra hastane önüne bıraktığı saptandı.

Kaynak: DHA

Hüseyin Çevik, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklan genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika

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