Ankara'da sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklan genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklan genç, yaşamını yitirdi

31.08.2022 17:08
Ankara'da sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklan genç, yaşamını yitirdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından şiddet görüp, bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin Çevik hayatını kaybetti. Olaya karıştığı tespit edilen 22 kişiden 4'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sincan Cimşit Mezarlığı yakınında Hüseyin Çevik, dün akşam Ankara Caddesi'ndeki evinde telefonla konuştuktan sonra dışarı çıktı. Çevik, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önüne kimliği belirsiz kişilerce ağır yaralı bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞININ AĞABEYİ DARBETMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Çevik'i telefonla arayıp, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı ve mezarlık yakınındaki alanda çıkan tartışmada darbedip, bıçakladıktan sonra hastane önüne bıraktığı saptandı.

22 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hüseyin Çevik'in cenazesi ise Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklanarak hastaneye bırakılan genç, hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Giresunlular, 101 yıl önce şehit düşen dedelerini Ankara Haymana'da andı Giresunlular, 101 yıl önce şehit düşen dedelerini Ankara Haymana'da andı Eşini yaralayıp işletmecinin boğazını kesmişti, tutuklandı Eşini yaralayıp işletmecinin boğazını kesmişti, tutuklandı
Kaynak: DHA

Hüseyin Çevik, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklan genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklan genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement