Ankara'da komşularına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın mahalleden güçlükle çıkarıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde komşularına sürekli sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen kadın mahalliyi ayağa kaldırdı. Kadın, polis ekiplerince güçlükle mahalleden çıkarıldı.

Akşam saatlerinde Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi'nde bulunan bir sitede, iddiaya göre komşularına sürekli sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan S.T. mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Kızgın kalabalığın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Birçok kez şiddete uğradıklarını söyleyen site sakinleri bu durumun sürekli yaşanmasından şikayetçi olduklarını ifade etti. S.T.'nin yoldan geçen arabalara ile parkta oynayan çocuklara sürekli taş attığını ve hakaret ettiğini söyleyen mahalleli yetkililerden yardım istedi.

"Kovaya doldurduğu taşları camdan atıyor"

S.T.'nin oğlunun kafasına birçok şişe attığını belirten Ayşe Samur, "14 yıldır biz buradayız. Bize yapmadığı yok. Komşularımızı çocuklarımı kocalarımız tahrik ediyor. Sürekli laf atıyor ve hakaret ediyor. Kovaya doldurduğu taşları camdan atıyor" dedi.

"Çocuklarımız parkta oynamıyor"

Site sakinlerinden Ferhan Özdemir ise "Çocuklarımız parkta oynamıyor.Arabalarımızı ve bizlere sürekli taşlıyor. Sitede ne kadar oturan varsa herkes şikayetçi. Kadının 150 200 tane dosyası var. Hiçbir şekilde çözüm bulamıyoruz. Defalarca şikayet ettik" ifadelerini kullandı.

Güçlükle mahalleden çıkarılan S.T.'nin polis merkezine götürülmesinin ardından öfkeli kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. - ANKARA