Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Sincan ilçesinde metal boru fabrikasında yangın çıktı.
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Ankara'nın Sincan ilçesinde metal boru fabrikasında yangın çıktı.

3 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde metal boru fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde metal boru fabrikasında yangın çıktı., System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde metal boru fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - ANKARA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
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