Başkentte kuryeye meydan dayağı - Son Dakika
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Başkentte kuryeye meydan dayağı

29.07.2022 13:56
Başkentte kuryeye meydan dayağı

Ankara'nın Sincan ilçesinde motosikletli kurye, hurda toplayıcılarının saldırısına uğradı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde motosikletli kurye, hurda toplayıcılarının saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Şehit Nurettin Ünver Sokak Yavuz Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen olayda hurda toplayıcıları bir motosikletli kuryenin önünü kesti. Henüz bilinmeyen bir nedenle hurda toplayıcıları kuryeye saldırarak darp etti. Darp sonucu kurye hastanelik oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte kuryeye meydan dayağı - Son Dakika

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