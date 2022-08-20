Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Sincan istikametine doğru seyir halinde ki araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 55 yaşlarında ki erkek vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahıs için bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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