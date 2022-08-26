Ankara'nın Sincan ilçesinde sokak arasında çıkan tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı.
Sincan ilçesinde sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Sincan, Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da tekme tokatlı kavga kamerada - Son Dakika
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