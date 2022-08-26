Sincan ilçesinde sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA

Ankara'da bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da tekme tokatlı kavga kamerada - Son Dakika

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