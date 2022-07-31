Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada

31.07.2022 23:35
Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde yoldan çıkıp takla atan araç kameraya anbean yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yoldan çıkıp takla atan araç kameraya anbean yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara Ayaş Yolu'nda meydana geldi. Gündüz Yazıcı (56) idaresindeki 06BA2871 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili Şehit Fatih Cüneyt Bursa Polis Merkezi Amirliği inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı yolda seyir halinde olan başka aracın kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1
Kaynak: İHA

Tragger, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 23:35:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement