Ankara'da 5 Suriyelinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturmada 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Siteler'de 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği yangınla ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, iş yeri sahibi de bulunuyor.

ARALARINDA İŞ YERİ SAHİBİNİN DE OLDUĞU 3 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yangına ilişkin raporun gönderilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca üç kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler iş yeri sahibi Ömer İ. ile iş yerinin bulunduğu binanın kat sorumluları Sadettin A. ve Bekir K'yi bugün gözaltına aldı.

YANGINDA 5 SURİYELİ HAYATINI KAYBETTİ

Siteler Önder Mahallesi Şenkal Sokak'taki mobilya imalathanesinde 16 Ocak akşamı çıkan yangın sonucu Suriyeli işçiler Muhanned el-Muhammed, Abdullah Rahicuha ve aynı aileden Muhammed Emin (16), Mahmud Emin ve Juma Emin hayatını kaybetmişti.

YANGINLA İLGİLİ RAPOR YAYINLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının raporunda, yangının, elektrikli ısıtıcının ısınan kablosunun yanmasından kaynaklanarak başladığı, diğer katlara sadece dönerli merdivenden çıkıldığı, başka merdiven ve yangın kaçış yolunun bulunmadığı belirtilmişti.

Raporda, "Merdiven boşluğunun baca görevi yaptığı için yangının diğer katlara sirayet ettiği, katlar arasında kauçuk ya da yapıştırıcı kimyasalların buharlaşmasını engellemek amacıyla bina içerisinde herhangi bir havalandırma tertibatının bulunmadığı, bu koşulların yangının büyümesine sebebiyet verdiği tespit edilmiştir." tespitinde bulunulmuştu.

Raporda, sünger ve ahşap malzemeler nedeniyle yangının tüm katlara hızla yayıldığı, dumandan zehirlenen beş işçinin de öldüğü ifade edilmişti.