Ankara'nın su ihtiyacının karşılandığı Kurtboğazı Barajına kimyasal madde döküldü iddiası - Son Dakika

Ankara'nın su ihtiyacının karşılandığı Kurtboğazı Barajına kimyasal madde döküldü iddiası

Belediye ekipleri temizlik çalışmaları başlattı

ANKARA - Ankara'nın su ihtiyacını sağlayan en önemli barajlardan olan Kurtboğazı Barajı'nın kaynaklarından Mera Çayı'na kimyasal madde döküldüğü iddiası belediye ekipleri ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Kızılcahamam ilçe sınırında bulunan ve Kurtboğazı'nı besleyen Mera Çayı'na atık döküldüğüne dair ihbarların bölge halkı tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. Kimyasal madde döküldüğü iddia edilen bölgede bazı balık ölümlerine de rastlandı.

İhbarın ardından bölgeye ASKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler Mera Çayı'nda bulunan ve DSİ'nin suyun debisini ölçmek için dere üzerine inşa ettiği sediment tutucu yükseltide atıkların önemli bir kısmının biriktiğini tespit etti. Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapıldı. Atıkların Kurtboğazı'na karışması konusundaki durum tespiti için gerek ASKİ ekiplerimiz gerekse İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numune ve analiz çalışmaları başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara'nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" denildi.