Son Dakika Haberleri: "Ankara'nın ticaret hacmini artırmaya çalışıyoruz"
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"Ankara'nın ticaret hacmini artırmaya çalışıyoruz"

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ortaya koydukları projelerle üyelerinin ticarette önlerini açmaya çalıştıklarını belirterek, "Ankara'nın ticaret hacmini genişletmek için üyelerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ortaya koydukları projelerle üyelerinin ticarette önlerini açmaya çalıştıklarını belirterek, "Ankara'nın ticaret hacmini genişletmek için üyelerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki heyet Petlas Fabrikası'nı ziyaret etti ve buradaki üretim aşamalarını yerinde inceledi.
Baran, sektörlerin gelişimine yönelik faaliyetler organize ettiklerini belirterek, "Sektörlerin sorunlarını ortadan kaldırarak üyelerin ticarette önlerini açmaya çalışıyoruz. Ankara'nın ticaret hacmini genişletmek için üyelerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Sektörel sorunlara çözüm üretmek ve çalışmalarına değer katmak için üyelerimizi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Petlas, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi
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