Ankara'nın ulaşım master planı "Smart Ankara" ile belirlenecek (1) - Son Dakika

Ankara'nın ulaşım master planı "Smart Ankara" ile belirlenecek (1)

12.10.2020 12:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin 20 yıllık sürdürülebilir ulaşım planlamasını belirleyecek "Smart Ankara" projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin 20 yıllık sürdürülebilir ulaşım planlamasını belirleyecek "Smart Ankara" projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Proje kapsamında, Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı (SUMP), Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) Vizyon Planı ve Akıllı Bisiklet Sistemi ile kentte, erişilebilirlik, ekonomik ulaşım, yaşam, sağlık ve çevre kalitesini yükseltmek hedefleniyor.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Smart Ankara projesi, Mamak ilçesine yapılacak ANKARAY ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının toplu taşıma araçlarında uygulanma süreçlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ile Smart Ankara projesi için 4 milyon 134 bin avroluk hibe antlaşması imzaladıklarını belirten Alkaş, hibenin 2 milyon avroluk kısmı ile AB'nin sağlayacağı araç, malzeme ve ekipman için ayrılırken kalan 2 milyon 134 bin avroluk bütçenin de projenin uygulanma aşamasında kullanılacağını söyledi.

Alkaş, proje kapsamında yer alan Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı'nın Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek "Bugüne kadar şehirler konuşulurken hep ulaşım ana planlarından söz edildi. Şehirlerin ulaşım ana planları vardır. Ankara'nın da biliyorsunuz ulaşım ana planı vardı, revizesine yönelik bir süreç devam ediyor. Şu anda şehirler bu ulaşım ana planı üstündeki vizyona sahip olan Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı yapmaya çalışıyorlar. Bir nevi çatı plan diyebiliriz buna. Önümüzdeki süreçte bundan sıklıkla söz edeceğiz. SUMP ulaşımda enerjide sağlıkta giderlerin azalması anlamına geliyor." dedi.

SUMP planını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile oluşturduklarını aktaran Alkaş, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı'ndan sonra Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) Vizyon Planı var. Bunlara ilave olarak da 408 tane elektrikli bisiklet ile kent genelinde 34 tane bisiklet şarj istasyonu yer alacak. Bütün otobüslerde bisiklet taşımaya uygun aparatlar, metrolarda bisiklet taşımaya uygun aparatlar olacak.

Bu proje kapsamında, sağlanacak iki tane kamyon var. Kiralık bisikletinize bindiniz bir yerde bıraktınız. Bıraktıktan sonra bir tarafta fazla bir yığılma diğer tarafta hiçbir yığılma yok. Söz konusu iki kamyon sürekli Ankara'nın caddelerinde dolaşarak fazla olan yerlerdeki bisikletleri alacak diğer taraflara taşıyacak. İki tane bisiklet sayacı ile de ne kadar bisikletlinin hangi yolları kullandığını tespit edeceğiz."

"7,4 kilometrelik hat için de 39 tane araç alınacak"

Mamak ilçesini, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlanması için etüt proje çalışmalarına ilişkin düzenlenen ihale sürecinin sonuçlandığını belirten Alkaş, 7,4 kilometre olarak planlanan projeye, Söğütözü ile AŞTİ arasındaki 788 metrelik raylı hattı da eklemek istediklerini ifade etti.

Raylı sistemler projesi hakkında bilgi veren Alkaş, "Her dizide mevcut 3 tane trenimiz var. Yani 33 tane toplam vagonumuz var. Bu 33 vagonun revize edilmesinin yanı sıra yeni yapılacak 7,4 kilometrelik hat için de 39 tane araç alınacak. Eğer bütün her şey zamanında olursa herhangi bir izin ya da onay konusunda bir gecikme yaşanmazsa Sayın Başkanımızın süresi içerisinde başlayıp önemli bir kısmının bitirilebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

HES kodu kişiselleştirmesi için son tarih 16 Ekim

Alkaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların kullandığı Ankarakartlarına tanımlayacakları HES kodu ile güvenli ulaşımı sağlayacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığına, kendilerine veri aktarılması yönünde başvurduklarını kaydeden Alkaş, "Sağlık Bakanlığı hem hastaları hem de karantinada olması gerekenlerin kayıtlarını tutuyor. Bu kayıtların bizimle paylaşılmasıyla biz de onları ulaşım kartlarına yükleyerek en azından toplu taşıma araçlarını kullanmalarının önüne geçmiş olacağız. 4 milyon 900 bin civarında tam Ankarakart abonemiz mevcut bulunmaktadır. Bunların kişiselleştirilmiş olanların sayısı 300 bin civarında. Vatandaşlarımıza 16 Ekim'e kadar Ankarakartlarını kişiselleştirmeleri için çağrıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ulaşım master planı Smart Ankara ile belirlenecek (1)
Ankara'nın ulaşım master planı Smart Ankara ile belirlenecek (1)
Ankara'nın ulaşım master planı Smart Ankara ile belirlenecek (1)
Ankara'nın ulaşım master planı Smart Ankara ile belirlenecek (1)
Ankara'nın ulaşım master planı Smart Ankara ile belirlenecek (1)

Bisiklet, Ankara, HES, söz, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Ankara'nın ulaşım master planı 'Smart Ankara' ile belirlenecek (1) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi
Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor         
12:23
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 13:21:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'nın ulaşım master planı "Smart Ankara" ile belirlenecek (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei