Ankara'nın ulaşım master planı "Smart Ankara" ile belirlenecek (1) - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin 20 yıllık sürdürülebilir ulaşım planlamasını belirleyecek "Smart Ankara" projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Proje kapsamında, Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı (SUMP), Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) Vizyon Planı ve Akıllı Bisiklet Sistemi ile kentte, erişilebilirlik, ekonomik ulaşım, yaşam, sağlık ve çevre kalitesini yükseltmek hedefleniyor.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Smart Ankara projesi, Mamak ilçesine yapılacak ANKARAY ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının toplu taşıma araçlarında uygulanma süreçlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ile Smart Ankara projesi için 4 milyon 134 bin avroluk hibe antlaşması imzaladıklarını belirten Alkaş, hibenin 2 milyon avroluk kısmı ile AB'nin sağlayacağı araç, malzeme ve ekipman için ayrılırken kalan 2 milyon 134 bin avroluk bütçenin de projenin uygulanma aşamasında kullanılacağını söyledi.

Alkaş, proje kapsamında yer alan Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı'nın Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek "Bugüne kadar şehirler konuşulurken hep ulaşım ana planlarından söz edildi. Şehirlerin ulaşım ana planları vardır. Ankara'nın da biliyorsunuz ulaşım ana planı vardı, revizesine yönelik bir süreç devam ediyor. Şu anda şehirler bu ulaşım ana planı üstündeki vizyona sahip olan Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı yapmaya çalışıyorlar. Bir nevi çatı plan diyebiliriz buna. Önümüzdeki süreçte bundan sıklıkla söz edeceğiz. SUMP ulaşımda enerjide sağlıkta giderlerin azalması anlamına geliyor." dedi.

SUMP planını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile oluşturduklarını aktaran Alkaş, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı'ndan sonra Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) Vizyon Planı var. Bunlara ilave olarak da 408 tane elektrikli bisiklet ile kent genelinde 34 tane bisiklet şarj istasyonu yer alacak. Bütün otobüslerde bisiklet taşımaya uygun aparatlar, metrolarda bisiklet taşımaya uygun aparatlar olacak.

Bu proje kapsamında, sağlanacak iki tane kamyon var. Kiralık bisikletinize bindiniz bir yerde bıraktınız. Bıraktıktan sonra bir tarafta fazla bir yığılma diğer tarafta hiçbir yığılma yok. Söz konusu iki kamyon sürekli Ankara'nın caddelerinde dolaşarak fazla olan yerlerdeki bisikletleri alacak diğer taraflara taşıyacak. İki tane bisiklet sayacı ile de ne kadar bisikletlinin hangi yolları kullandığını tespit edeceğiz."

"7,4 kilometrelik hat için de 39 tane araç alınacak"

Mamak ilçesini, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlanması için etüt proje çalışmalarına ilişkin düzenlenen ihale sürecinin sonuçlandığını belirten Alkaş, 7,4 kilometre olarak planlanan projeye, Söğütözü ile AŞTİ arasındaki 788 metrelik raylı hattı da eklemek istediklerini ifade etti.

Raylı sistemler projesi hakkında bilgi veren Alkaş, "Her dizide mevcut 3 tane trenimiz var. Yani 33 tane toplam vagonumuz var. Bu 33 vagonun revize edilmesinin yanı sıra yeni yapılacak 7,4 kilometrelik hat için de 39 tane araç alınacak. Eğer bütün her şey zamanında olursa herhangi bir izin ya da onay konusunda bir gecikme yaşanmazsa Sayın Başkanımızın süresi içerisinde başlayıp önemli bir kısmının bitirilebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

HES kodu kişiselleştirmesi için son tarih 16 Ekim

Alkaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların kullandığı Ankarakartlarına tanımlayacakları HES kodu ile güvenli ulaşımı sağlayacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığına, kendilerine veri aktarılması yönünde başvurduklarını kaydeden Alkaş, "Sağlık Bakanlığı hem hastaları hem de karantinada olması gerekenlerin kayıtlarını tutuyor. Bu kayıtların bizimle paylaşılmasıyla biz de onları ulaşım kartlarına yükleyerek en azından toplu taşıma araçlarını kullanmalarının önüne geçmiş olacağız. 4 milyon 900 bin civarında tam Ankarakart abonemiz mevcut bulunmaktadır. Bunların kişiselleştirilmiş olanların sayısı 300 bin civarında. Vatandaşlarımıza 16 Ekim'e kadar Ankarakartlarını kişiselleştirmeleri için çağrıda bulunduk." ifadelerini kullandı.