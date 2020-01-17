Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda... - Son Dakika

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Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda...
6 saat önce
Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şahsı ikna etmek için polis çalışma başlattı. - ANKARA
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