Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda... - Son Dakika

Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda...

6 saat önce

Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda..., System.String[]

Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şahsı ikna etmek için polis çalışma başlattı. - ANKARA

Ankara, Polis, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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