Ankara'nın vergi rekortmenleri açıklandı - Son Dakika
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Ankara'nın vergi rekortmenleri açıklandı

6 saat önce

Ankara'nın 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu.

Ankara'nın vergi rekortmenleri açıklandı, System.String[]

Ankara'nın 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. Listede ilk sıraya 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle Mustafa Rahmi Koç yerleşti.


Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucu Ankara'da en fazla vergi beyan eden ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin isimleri açıklandı. Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan yaptığı açıklamaya göre, Ankara genelinde 2018 yılı vergilendirme döneminde 325 bin 671 gelir vergisi beyannamesi ile 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 lira, 87 bin 744 kurumlar vergisi beyannamesiyle ise 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 lira vergi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelinde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisinin yüzde 27,6'sının Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan edildiğini belirten Karayılan, "Oran, başkentimizin ekonomik büyümesinin en önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Diğer taraftan Türkiye geneli gelir vergisinin yüzde 8,38'i Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri tarafından gerçekleştirildi. Ankara'da ilk 100'deki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanlarına göre tahakkuk eden vergi tutarları, geçen yıla oranla kurumlar vergisinde yüzde 86, gelir vergisinde yüzde 30 arttı" dedi.


Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen vergiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle Ankara'da birinci, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle ikinci sıraya yerleşti. Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. İkinci sırada ise 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 liralık vergiyle Ziraat Bankası yer aldı. - ANKARA

Mustafa Rahmi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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