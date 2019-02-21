Ankara'nın Yarısını Zırhlı Birlikler'deki Darbeciler Kontrol Edecekmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, darbecilerin Ankara'yı ikiye ayırdığı ve belirli noktaların kontrol görevinin...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, darbecilerin Ankara'yı ikiye ayırdığı ve belirli noktaların kontrol görevinin Zırhlı Birlikler Tümeni'ndeki darbecilere verildiği belirtildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Zırhlı Birlikler darbe davasının 18 Şubat 2019'daki celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de bulunduğu 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 12 sanık hakkında da "anayasayı ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu.



İddia makamının esasa ilişkin mütalaasında, 15 Temmuz öncesi darbecilerin planlama ve olay sırasındaki eylemlerine de yer verildi.



Buna göre, olay tarihinde İstanbul'da görevli olan Genelkurmay çatı davasının sanığı Bilal Akyüz ile yine İstanbul'da görevli Zırhlı Birlikler davasının sanıkları İsa Sancaklı ve Faruk Yaman'ın Ankara'ya geldiği ve darbe girişiminde yer aldıkları aktarıldı.



Akyüz'ün olay günü darbenin merkez üssü Akıncı'da "Kara Kuvvetleri temsilcisi" olarak bulunduğu vurgulanan mütalaada, Altınpark civarındaki bir evde Akyüz'ün de aralarında olduğu sözde konseyin üyelerinden Ali Kalyoncu, Savaş Kabakalı, Orhan Yıkılkan ve Ertuğrul Terzi ile bir toplantı düzenledikleri, "Yönetime el koyacağız, darbeye ilişkin planlama yapıyoruz." şeklinde konuşmalar yaptıkları anlatıldı.



Toplantı esnasında darbecilerin harita üzerinden Ankara'yı ikiye ayırdığı ve belirli noktaların kontrol görevinin Zırhlı Birlikler Tümeni'ndeki darbecilere, diğer yarısının da Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugayı'na verildiği, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı personelinin de bunlara destek olacağına işaret edildi.



Bu kapsamda Akyüz'ün, Akıncı Üssü'nden temin ettiği "Aselsan 4900 Atlas" marka telsizler, haritalar ve "birlik, telsiz çağrı kodları, irtibat personeli" başlıklı kağıdı 15 Temmuz günü Topçu ve Füze Okul Komutanlığı personeli olan ve darbeye karşı okunan selaları susturmaya çalışan eski yarbay Abdülkerim Ceyhan vasıtasıyla Polatlı'ya gönderdiğine dikkati çekildi.



Darbe girişiminden sonra Ceyhan'dan ele geçirilen listede, Zırhlı Birlikler davasının sanıklarından Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman ve İsa Sancaklı'nın "Zırhlı Birliklerdeki irtibat personeli" olarak adının yazılı olduğu ve iletişim bilgilerinin de yer aldığı belirtildi.



Söz konusu telsizlerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer almadığının vurgulandığı mütalaada, aynı marka ve model telsizlerden sanıklar Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol ve Faruk Yaman'da da bulunduğu bildirildi.



Tümenin kontrolü darbecilerin eline geçti



Darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Tümeni'nde meydana gelen olayların özetlendiği esasa ilişkin mütalaada, 15 Temmuz akşamı tümenin faaliyet izleme merkezine saat 21.48'den itibaren darbe içerikli mesajların gelmeye başladığı, sözde atama listesine göre Zırhlı Birlikler komutanı olarak atanan eski tuğgeneral Kırker ile birlikte sanık Yaman'ın saat 22.20'de kışlaya giriş yaptığı belirtildi.



Kırker ve Yaman'dan sonra eski albay Sancaklı'nın da tümene geldiği ve tutuklu sanıklardan Semih İlhan vasıtasıyla karargah binasına doğru gittikleri aktarılan mütalaada, dönemin kurmay başkanı Mehmet Sıddık Çoban'ın Zırhlı Birlikler tümen komutanı Erdoğan Akyol'u arayarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığını ve yerine Kırker'in atandığını söylediği hatırlatıldı.



Kırker ve beraberindeki sanıkların Akyol'un odasına girdikten sonra atama emrini gösterdikleri ve Akyol'un Sancaklı'nın kullandığı araçla Akıncı Üssü'ne götürüldüğü kaydedilen mütalaada, sanık Çoban'ın da kışladan ayrılmasından sonra tümenin kontrolünün tamamen darbecilerin eline geçtiği ifade edildi.



Tümenin kontrolünü sağlayan darbecilerin sözde sıkıyönetim emirlerini birlik personeline tebliğ ettiği ve terör saldırısı olduğunu bahane ederek tankları dışarı çıkarmak istediğinin anımsatıldığı mütalaada, Subay Temel Kurs Bölüğü'nün komutanı eski binbaşı Özkan Gürkol ve tabur komutanı Fatih Çubukçu'nun da darbecilerin emirlerini yerine getirdiği, hatta bazı kursiyer teğmenlere silah ve mühimmat dağıtımı yaparak Kırker ve beraberindeki cuntacıların korumalığını yaptırdıkları aktarıldı.



Tanklar, AK Parti'yi işgal edecekti



Darbe faaliyeti kapsamında 16 Temmuz saat 00.40'ta kışladan 2 tankın çıktığı, AK Parti Genel Merkezi ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu bölgeye gittiği anlatılan mütalaada, vatandaşların tepkisi üzerine tankların kışlaya döndüğünün altı çizildi.



Olaylar sırasında tanklara müdahale eden vatandaşlardan Emin Güner'in tankın üstünden düşerek şehit olduğu, 15 Temmuz gazileri Nejmettin Utuş, Abdussamed Erdemir, Cihan Karakoç, Evren Karakoç, Soner Murat Mirza, Süleyman Canoğlu ve Mustafa Şağban'ın da yaralandığı kaydedildi.



Mütalaada, söz konusu 2 tankın dışarıda olduğu esnada tümen içindeki darbecilerin diğer tankları da Ankara sokaklarına çıkarma amaçlı cepheneliğe gönderdikleri ve mühimmat yüklettikleri, başta Binbaşı İsmail Suvay olmak üzere diğer askeri personelin buna karşı durduğu, disiplin subayı olan Binbaşı Barış Dedebağı'nın da nizamiyeye gelerek darbecileri engellemeye çalıştığına işaret edildi.



Zırhlı Birlikler Tümeni'nden darbecilerin kontrolündeki helikopterlere de mühimmat verildiği anlatılan mütalaada, vatansever askerlerin engel olması sebebiyle 2 tank dışındaki zırhlı araçların tümen dışına çıkamadığı, sabah saatlerinde de darbecilerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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