Ankara'nın yeni coğrafi işaretli ürünü 'soğan' - Son Dakika

Ankara'nın yeni coğrafi işaretli ürünü 'soğan'

13.01.2021 09:12
Ankara'nın yeni coğrafi işaretli ürünü 'soğan', System.String[]

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yetiştirilen 'Polatlı soğanı', Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yetiştirilen 'Polatlı soğanı', Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Polatlı Ticaret Odası'nın 'Polatlı soğanı' için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası'nın katkıları ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı coğrafi işaret tescili başvurusu, geçtiğimiz hafta olumlu sonuçlandı. Soğan dışında üç farklı ürün için de coğrafi işaret tescili almak için başvurduklarını ifade eden Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı çorbası, Polatlı gözlemesi ve Karemiş karadutlu boza için başvuru yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 36'sını Polatlı'nın karşıladığını belirten Sakarya, "Hepinizin bildiği gibi üzerinde yaşadığımız bu bereketli topraklara ev sahipliği yapan ilçemizin maalesef tescilli bir ürünü bulunmuyordu. Uzun zamandır planlarımız arasında yer alan coğrafi işaretli ürünler arasına Polatlı Soğanını dahil etmek bizim dönemimize nasip oldu. Türkiye nüfusuna göre tüketimin yüzde 36'sını karşılayan sofralarımızın vazgeçilmezi Polatlı Soğanının markalaşarak iktisadi anlamda değerine değer katacağından şüphemiz yoktur. 1 Mayıs 2020 tarihinde Türk Patent Kurumu'na yaptığımız başvuru 4 Ocak 2021 tarihli 92 sayılı resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün bülteninde nihai sonuca ulaşmıştır. Soğan ile birlikte eşzamanlı başvurusunu yaptığımız karadutlu boza için ise önümüzdeki günlerde güzel haberleri siz kıymetli basın aracılığı ile paylaşacağız" dedi.

Ülkedeki kıymetlere değer katmayı hedeflediklerini belirten Sakarya, "Elimizdeki kıymetlere değer katmak için çalışacağız. Allah bizlere doğalgaz, petrol gibi kaynaklar sunmamış ama şükürler olsun ki toprağın üstünde binlerce kıymetli hazineleri biz kullarına atfetmiş. Yaklaşık 10 aylık süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen İlçe Tarım Müdürümüz Burhanettin Sütçü ve çalışanlarına, Ziraat Odası Başkanımız Zekai Köseoğlu ve çalışanlarına şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

Ankara'nın 14 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Ankara'nın diğer coğrafi işaretli ürünleri şöyle:

"Ankara döneri, Ankara erkeç pastırması, Ankara simidi, Ankara tava, Beypazarı kurusu, Çubuk agat taşı, Çubuk turşusu, Gölbaşı sevgi çiçeği, Kalecik çöreği, Kalecik ekmeği, Kalecik karası üzümü, Kızılcahamam bazlaması, Nallıhan iğne oyası, Nallıhan örtmesi."

(Bedri Sinan Taşpınar/İHA)

Hisarcık, Polatlı, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'nın yeni coğrafi işaretli ürünü 'soğan' - Son Dakika


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