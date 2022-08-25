Küçük çocuğuna direksiyon emanet etti, trafiği tehlikeye attı

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Başkentte şaşkına çeviren baba kamerada: Çocuğu otomobili sürdü, kendisi arkada telefonla konuştu

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen çocuğuna direksiyon emanet eden baba arka koltukta telefonla konuştu. Trafiği tehlikeye atan o anlar kameraya yansıdı.

Olay gündüz saatlerinde Yenimahalle İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşından küçük çocuğuna direksiyon emanet eden ve kendisi de arka koltukta telefonla konuşan babanın görüntüleri kameraya yansıdı. Aynı yolda seyir halinde olan bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen o anlar pes dedirtti.