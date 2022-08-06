Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

06.08.2022 18:28
Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Avcılar Mahallesi'ndeki bir sitedeki 19 katlı apartmanın çatı katında tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu.

Yangın binanın çatı katında hasara neden oldu.

Site yöneticisi Nuri Erdoğan, henüz kimsenin oturmadığı apartmanın çatı katında su sızıntılarını önlemek amacıyla tadilat yapıldığını, yangının bu esnada çıktığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Avcılar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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