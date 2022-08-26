Ankara'da bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu - Son Dakika
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Ankara'da bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu

26.08.2022 21:31
Ankara'da bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde bulunan ANKAmall AVM'nin yemek katında meydana geldi. İddiaya göre, yemek katındaki kola tankının patlaması kısa süreli paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan insanlar telaşla dışarı çıkmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu - Son Dakika
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