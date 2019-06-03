Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi.

43 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi., System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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