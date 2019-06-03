Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
'nın Yenimahalle
ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. - ANKARA
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