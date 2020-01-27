Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz... - Son Dakika
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz...
16 dakika önce
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti. - ANKARA
Son Dakika Vahşi cinayette 2 sanığa müebbet, sevgiliye tahliye istemi Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada Deprem gecesi onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli yakalandı