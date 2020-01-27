Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz... - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz...

16 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz..., System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti. - ANKARA

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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