KOMŞU DÜKKAN SAHİBİNİ ÖLDÜREN ÇAYCI TUTUKLANDI; OLAY SONRASI KAÇIŞI KAMERADA

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde tartıştığı komşu dükkanın sahibi Murat Ulaş Kambur'u (39) bıçaklayarak öldüren çaycı Yunus Ergü (30) tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos'ta akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki çay ocağında çalışan Yunus Ergü ile yandaki gıda dükkanının işletmecisi Murat Ulaş Kambur tartıştı. Çıkan kavgada Ergü, belindeki bıçağı çıkararak Kambur'a sapladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kambur, burada hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan Ergü, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 GÜN ÖNCEKİ TARTIŞMA KAMERADA

Yunus Ergü ve patronu Halil P.'nin, olaydan 1 gün önce Murat Ulaş Kambur'un dükkanına giderek tartıştıkları ortaya çıktı. Kambur'un diğer dükkanın önündeki dubayı kaldırıp otomobilini park ettiği, bu nedenle tartışmanın yaşandığı belirlendi. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Olaydan sonra şikayetçi olan Kambur'un, karşı tarafın karakolda özür dilemesi ile şikayetini geri çektiği belirtildi.