Topladığı paralarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Muğla'da yakalandı - Son Dakika
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Topladığı paralarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Muğla'da yakalandı

01.10.2022 00:16

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ve Karabük'te altın satma vadiyle topladığı paralar ve altınlarla kaçtığı iddiasıyla aranan kuyumcu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ve Karabük'te altın satma vadiyle topladığı paralar ve altınlarla kaçtığı iddiasıyla aranan kuyumcu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda 06 EE 242 plakalı otomobilin PolNet sistemi üzerinden alarm vermesi üzerine araç sürücüsü E.E'nin (43), Ankara ve Karabük ilinde birçok nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından firar olarak dosyası bulunduğunu tespit etti.

İnceleme ve araştırma sonucunda takip ettikleri otomobili Çıldır Mahallesi 91 Sokak'ta durduran ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheliden Ankara ve Karabük'te çok sayıda kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karabük, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Topladığı paralarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Muğla'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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