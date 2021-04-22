Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi.

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