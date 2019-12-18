Ankara Numune Hastanesindeki eşyaların hurdaya verildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Numune Hastanesindeki eşyaların hurdaya verildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika

Ankara Numune Hastanesindeki eşyaların hurdaya verildiği iddiasına yalanlama

6 saat önce

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde demirbaşın çürümeye terk edildiği ve hurdaya verildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Ankara Numune Hastanesindeki eşyaların hurdaya verildiği iddiasına yalanlama, System.String[]

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde demirbaşın çürümeye terk edildiği ve hurdaya verildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin malzemelerinin çürümeye terk edildiği iddiaların içeren haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberdeki iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanede kullanım durumundaki hiçbir demirbaş, kanuni çerçevede atıl durumda bırakılmamış, ülkemizin muhtelif sağlık tesislerinde kullanıma alınmıştır. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Ankara Şehir Hastanesine taşınması sürecinde ve sonrasında toplam 3 bin 891 adet tıbbi cihazdan 2 bin 625'i il içi, 136'sı il dışı olmak üzere toplam 2 bin 761 adet tıbbi cihazın kullanılmak üzere kamu hastanelerine devri gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan cihazlardan 414 adedinin dağıtım yerlerinin planlaması tamamlanmıştır ve devir işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, kullanılması mümkün ve güvenli olmayan 716 cihazın hurdaya ayrıldığı, bir kısmının Hurda İşletmesi Müdürlüğüne teslim edildiği, bir kısmı da teslim edilmek üzere muhafaza edildiği vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Haberlerde bahsedilen demirbaşlar, hurdaya ayrılan cihazlar olup iddia edildiği gibi çürümeye bırakılmamıştır. Bu malzemeler, haberde iddia edilenin aksine ne birkaç yıl önce alınmıştır ne de çalışmaktadır. Hurdaya ayrılan cihazlar ya da diğer demirbaş için Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile resmi yazışmalar yapılır ve verilen randevu saatinde malzemelerin durumuna göre pres işlemi uygulanarak ya da uygulanmadan malzemeler Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınır. Hastanedeki hurdaya ayrılan malzemelerden geri dönüşümü sağlanabilecek elektronik cihazlar, Hurda İşletmeleri Müdürlüğünce pres işlemi uygulanmadan teslim alınmıştır. Hiçbir şekilde kullanımı mümkün olmayan ve sağlık tesislerince de kabul edilmeyen cihaz ve metal aksamlı kazan, eviye gibi malzemeler ise Müdürlük tarafından pres işlemi uygulanarak teslim alınmaktadır.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kullanım durumundaki hiçbir demirbaş, kanuni çerçevede atıl durumda bırakılmamış, ülkemizin muhtelif sağlık tesislerinde kullanıma alınmıştır. İlgili haberlerde yer alan iddialar asılsızdır. "

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:50 Kaynak: AA
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