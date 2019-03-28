Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi ATO Başkanı Gürsel Baran: "Ankara üstü örtülü bir hazine"ANKARA - Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğikanununca, Oda ve Borsalar tarafından mesleki konularda, dört ayda bir gerçekleştirilen "Ankara Odalar...

Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi

ATO Başkanı Gürsel Baran:

"Ankara üstü örtülü bir hazine"



ANKARA - Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğikanununca, Oda ve Borsalar tarafından mesleki konularda, dört ayda bir gerçekleştirilen "Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nı" gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, "Ankara gerçekten üstü örtülü bir hazine, biz Ankara'mızın, kendimiz farkında değiliz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ile ilçe Borsa ve Ticaret Odası yönetim kurulları katıldı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise toplantıya konuk olarak katıldı.

Toplantıda konuşan Özhaseki, şehirlerarası rekabetin hızla yaşandığını, ülke içerisindeki şehirlerin ve başkentler arasında kıyasıya bir rekabet olduğunu söyledi.

Ankara'nın başkan'dan geçilmediğini belirten Özhaseki, "3 aylık kampanya sürecinde gördüm. Kaç bin tane federasyon, konfederasyon başkanı varmış yeni anladım. Ankara'mız başkandan geçilmiyor maşallah. Binlerce, sıfat, sıfat, sıfat var önünde herkesin, bak herkes her şeyi biliyor. Fakat ortaya koyduğumu mimari tarz, medeniyet inşası yolunda attığımız adım. Size göre içinizi ısıtıyor mu ' Cumhuriyete yakışıyor mu ' Bize yakışıyor mu ? Bu yüzden içimizin acısı olan bir durumla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Projelerinde, 10 ana başlıkta bir şehri geleceğe nasıl taşıyacağını anlattığını söyleyen Özhaseki, bir belediyenin ticaret, sanayi, sağlık, kültür, spor konusunda neler yapılabileceğini ekibiyle tartışıp, ortaya projeler çıkardığını belirtti.

Ticaret denilince karşısına çıkan gerçekliği takip ettiğini aktaran Özhaseki, "Sanayi anlamında oturdum 'Serbest Bölgeyi' kurdum. Şimdi, 20 - 30 bin insan çalışıyor, 750-800 milyon dolarlık ihracat yapmaya başladı. Bakın bu belediye başkanının işi değil" diye konuştu.

Önceki belediye başkanlığı zamanında yaptıklarından sonra şehrin değer kazanıp, marka şehir olduğunu bildiren Özhaseki, Ankara'da ulaşımda ve ticarette problemlerin olduğunu projelerinde bunlara da yer verdiğini hatırlattı.

Bir şehirde ses çıkmadığı sürece kimsenin oraya bakmayacağını kaydeden Özhaseki, milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile bir şehir ayağa kalkarsa, hiç kimsenin onları reddedemeyeceğinin altını çizdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, Ankara'nın yaşanan problemlerle, 25 - 30 yıl içerisinde hizmette mağdur şehirler arasında olduğunu söyledi.

Ankara'nın memur kimliğinden sıyrıldığını belirten Baran, "Şu anda, savunma sanayi'nin Türkiye'de ki merkezi, metal sanayi'de Türkiye'nin merkezi konumunda, medikal anlamda gerçekten önemli başarılar elde etti. Hem şehir ekonomisine, hem ülke ekonomisine hem de ihracat anlamında medikal sektörünün önemli destekleri var. Savunma sanayi keza böyle, 2 milyar dolara yaklaşan bir ihracat hacmimiz var" dedi.

Ankara'nın, sağlıkta da Türkiye'nin başkenti yapmak için gayret sarf ettiklerini bildiren Baran, Türkiye'nin, en büyük iki hastanesinin birisinin açıldığını, diğerinin kısa sürede açılacağını ve hastanelerin yatak kapasitesi ve hekim kalitesi açısından gelişmiş olduğunu belirtti.

Uluslararası Fuar ve Kongre merkezlerinin, bir şehrin olmazsa olmazı olduğunu anlatan Baran, Ankara'nın kısa sürede, uluslararası bir fuar merkezine kavuşacağını vurguladı.

"Ankara üstü örtülü bir hazine"

Şehrin hazırlanması gerektiğini aktaran Baran, "Çok eski kimliğinden sıyrılmış bir Ankara var. Bunlar için çok önemli olan, şehrimizin hazırlığı ve sayın başkanımdan özellikle bunu istirham ediyorum. Çok önemli olmazsa olmazlar var. Şehrimizi uyandırmamız lazım, ben daha öncede söyledim. Ankara gerçekten üstü örtülü bir hazine, biz Ankara'mızın, kendimiz farkında değiliz" ifadelerini kullandı.

Baran, Ankara'da ulaşım, fuar ve spor alanlarında çok önemli sıkıntılarının olduklarını da söyledi.

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