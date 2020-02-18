Ankara okul müdürünü vurup, intihar eden hizmetli toprağa verildi - Son Dakika

Etimesgut ilçesindeki Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi 'nde hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, dün sabah tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında tabancayla vurarak yaraladı. Okula gelen polisin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Murat Ekinci, aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan Ekinci, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Omzundan yaralanan okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ekinci'nin cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Etimesgut ilçesindeki Ahimesut Söğüt Camii'ne getirildi. Ekinci'nin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Elvan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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