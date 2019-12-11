Ankara okulda fenalaşarak jayatını kaybeden ilkokul öğrencisi mert yağız köksal için cenaze töreni... - Son Dakika

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Ankara okulda fenalaşarak jayatını kaybeden ilkokul öğrencisi mert yağız köksal için cenaze töreni...
6 saat önce
ANKARA Okulda fenalaşarak jayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal(7) için cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
ANKARA Okulda fenalaşarak jayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal(7) için cenaze töreni düzenlendi
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