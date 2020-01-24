Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski... - Son Dakika

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski...
6 saat önce
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı. - ANKARA
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