Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski... - Son Dakika

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski...

6 saat önce

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski..., System.String[]

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mansur Yavaş makam odasının arkasından çıkan odayı ilk kez anlattı: Filmlerdeki gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği Çankırı-Ankara kara yolunun yapımı başladı Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'na kapıları kapattı 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 16:00:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]