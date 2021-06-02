Ankara Orman Bölge Müdürü Kodalak, Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'i ziyaret etti - Son Dakika

Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Kodalak ve Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, ziyarette ilçedeki ormancılık faaliyetleri ve Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kaymakam Bozdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kodalak ise Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerine ziyarette bulunarak, bazı çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.
Kaynak: AA
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