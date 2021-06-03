Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Kaymakamımız Bilal Bozdemir'e Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Kaymakamımız Bilal Bozdemir'e Ziyaret Gerçekleştirdi
03.06.2021 13:21
Ankara Orman Bölge Müdürü Sayın Veysel KODALAK, Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR'e ziyaret gerçekleştirdi.
Ankara Orman Bölge Müdürü Sayın Veysel KODALAK, Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR'e ziyaret gerçekleştirdi. Ankara Orman Bölge Müdürü Sayın Veysel KODALAK ve Orman İşletme Müdürü Kadir PEKAL, ziyarette ilçedeki ormancılık faaliyetleri ve Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular. Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR' de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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