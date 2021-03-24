Ankara "Ortak Akıl"da buluştu - Son Dakika

Ankara "Ortak Akıl"da buluştu

24.03.2021 01:14
Ankara

Ankara'nın ticaretten sanayiye, turizmden ulaşıma kadar her alanda ileriye taşınması için vizyoner düşünceler üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin lobi faaliyeti yürütülmesi amacıyla Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) koordinatörlüğünde düzenlenen "Ankara'nın Geleceği İçin Ortak Akıl...

Ankara'nın ticaretten sanayiye, turizmden ulaşıma kadar her alanda ileriye taşınması için vizyoner düşünceler üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin lobi faaliyeti yürütülmesi amacıyla Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) koordinatörlüğünde düzenlenen "Ankara'nın Geleceği İçin Ortak Akıl Buluşmaları"nın ikincisi Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde ATO Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Başkent Ankara Meclisi (BAM) Başkanı Nevzat Ceylan ve Başkan Yardımcısı Adem Can, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Ceren Anadol ve Süleyman Basa katıldı.

Ankara- İstanbul Yeni Nesil Hızlı Tren Projesi, Fuar alanının tamamlanması, Anka Park'ın açılması, Sağlık Vadisi'nin kurulması, Ankara Ahi Cumhuriyeti Paneli'nin düzenlenmesi konularının gündemi oluşturduğu toplantıda, ATO Başkanı Baran, Başkentin hak ettiği yere ulaşabilmesi için Ankara'nın bir lobiye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Baran, "Burada belki hiçbirimiz Ankaralı değiliz ama ömrümüzü burada geçirdik ve Ankaralı'dan çok Ankaralı olduk. Ankara'nın uzun zamandır yakalamadığı bir fırsatın, birliğin içindeyiz. Ankara için dertlenen Ankara için tasalanan, Ankara'nın geleceği ile ilgilenenlerin sayısı artıyor. Bu toplantıdan çok büyük bir bereket çıkacağını düşünüyorum. Bu hareketle beraber Ankara'nın hak ettiği yere ulaşması için büyük bir gayret göstereceğiz" dedi.

"Bu bir vizyon projesidir"

Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan da "Derdimiz de partimiz de Ankara" diyerek başladığı konuşmasında, Başkent'te 1940'lı yıllardan günümüze kadar süren tren projelerinin tarihçesini ve gelecekte yapılması planlanan yeni projelere dair bilgi verdi. 1940'lı yıllarda temeli atılan Ayaş tren yolu projesinin yüzde 75'i yapıldıktan sonra tamamlanamadığını kaydeden Ceylan, projenin geri kalan kısmını tamamlayarak nasıl değerlendirilebileceğine dair ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bölgede, Beypazarı'ndan yılda 1 milyon ton Trona minerali taşındığını belirten Ceylan, tren yolunun tamamlanarak Trona taşımacılığında ya da Ankara, Yenikent, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Göynük banliyö hattı olarak kullanılabileceğini söyledi. Yeni yapılacak olan yeni nesil hızlı tren hattının Ankara, Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu veya Göynük üzerinden önerildiği gibi Sakarya'ya bağlanması yerine Bolu- Düzce üzerinden geçmesi durumunda güzergahı ve mesafeyi uzatacağını ve maliyetleri de artıracağını söyledi. Ceylan, "16 milyon İstanbul ve 6 milyon da Ankara'nın nüfusu ile toplamda 22 milyonu taşıyacak bir tren hattından bahsediyoruz. Bu projenin belirlenen güzergahtan geçmesi sadece Ankara'yı değil Türkiye'yi de ilgilendiriyor çünkü bu bir vizyon projesidir" diye konuştu.

"Anadolu ürünlerini ihracatın konusu yapacaksak, tren yolu projesini hazır hale getirmeliyiz"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, "Biz Ankara için 'Anadolu'nun Dünyaya Açılan Kapısı' derken derdimiz bütün Anadolu'nun ürünlerini Ankara üzerinden dünyaya taşımaktı. Bu amacımızda lojistiğin tamamını uçaklarla yapamayız, elbette trenlerle de yapacağız. Anadolu'nun bütün güzelliklerini ihracatın konusu yapacaksak eğer İstanbul'dan Avrupa'ya kadar ulaşacak tren yolu projesini hazır hale getirmemiz lazım" dedi. Toplantı sonucunda belirlenen güzergahın işlerliği ve uygulama yöntemleri hakkında araştırma yapılarak hazırlanan raporun ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi kararı alındı. - ANKARA

Ankara Ortak Akıl da buluştu
Ankara Ortak Akıl da buluştu
Ankara Ortak Akıl da buluştu

Yürütme Kurulu, Kent Konseyi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara 'Ortak Akıl'da buluştu - Son Dakika


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